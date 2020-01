Transportador escolar é assassinado em Jandira

O transportador escolar Klaus Augusto de Brito, de 37 anos, foi assassinado a tiros na van em que trabalhava na noite desta terça-feira (28), no Jardim Gabriela, em Jandira. As circunstâncias do crime são investigadas pela polícia.

Nas redes sociais, centenas de pessoas manifestaram pesar pela morte do transportador, muito conhecido na cidade e apontado como uma pessoa “de bem com a vida”. “Que maldade, gente. Um menino tão lindo, sorriso largo educado”, comentou uma conhecida. “Cara gente boa, do bem”, comentou outro.

Publicidade

“Não estou conseguindo acreditar nisso!!! Meu Deus, que violência é essa? Uma pessoa maravilhosa a quem só tenho a agradecer por todo o carinho que sempre teve com minhas filhas, que também estão arrasadas!!!”, postou a mãe de alunos transportados por Klaus.