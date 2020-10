Transporte de pacientes de hemodiálise e SAMU de Osasco recebem novas viaturas

Nesta quinta-feira (1), a Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, entregou quatro novas viaturas para a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e cinco vans para transportar pacientes que fazem hemodiálise.

As vans do serviço social de transporte, modelo Master da Renault, tem capacidade para transportar até 15 pessoas e possuem ar-condicionado, tomadas USBs e cinto de segurança em todos os assentos. Os veículos zero quilômetro vão atender cerca de quatro mil pacientes de hemodiálise.

Já as viaturas do SAMU, de modelo Sprinter, da marca Mercedes Benz, são adaptadas para atender ocorrências de urgência. Somente neste ano, o serviço, que está em funcionamento em Osasco desde 2005, recebeu mais de 10 mil chamadas, de acordo com a administração municipal.

O SAMU conta com cerca de 240 profissionais capacitados para atender diversos tipos de ocorrência. Além das novas viaturas, os colaboradores do serviço receberam novos uniformes, compostos por macacão, jaqueta, boné e bota.

