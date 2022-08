Trecho da estrada Yojiro Takaoka, em Barueri, será ampliado

A Secretaria de Obras de Barueri está alargando um trecho da estrada Engenheiro Yojiro Takaoka, na Aldeia da Serra, ponto mais alto da cidade. A conclusão das obras está prevista para maio de 2023, de acordo com a administração municipal.

O trecho em execução somará 1.000 metros de extensão nas imediações do residencial Morada das Nuvens, até a parte existente da via. Os serviços foram iniciados em julho deste ano.

Com a nova reconfiguração, a via passará a ter 14 metros de largura, com quatro faixas de rolamento (duas para subir e duas para descer). Cada faixa terá 3,5 metros de largura. A pista terá calçadas laterais nos dois lados da via e iluminação. Em razão da topografia do local, não haverá canteiro central.

O alargamento é realizado em convênio com Itapevi, cidade vizinha que preparou a documentação referente ao seu trecho de domínio. Já a execução da obra fica a cargo da Prefeitura de Barueri.