Trecho de nova praça na Aldeia de Barueri é entregue aos moradores

A Prefeitura de Barueri entregou na sexta-feira (9), o primeiro trecho da nova praça na avenida Saburo Sumiya com a avenida dos Jesuítas, próximo à Capela Nossa Senhora da Escada e à Câmara Municipal.

publicidade

A praça, que fica na região extendida entre a Aldeia de Barueri e o centro, tem 3.365,00 m² e está equipada com playground, duas mesas de ping-pong, pet parque com alambrado, meia quadra de basquete, pista de caminhada, academia ao ar livre, pergolados, bancos de cimento, de ferro e de madeira; bicicletário, postes de iluminação e totens de energia solar para carregar celulares.

De acordo com a Prefeitura, a nova praça será complementada com a construção do segundo trecho, que está em andamento com previsão de entrega em março, com paisagismo, equipamentos e espaços similares aos do primeiro trecho, como meia quadra de basquete, pista de caminhada e academia de ginástica.