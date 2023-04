Trecho entre Aldeia de Barueri e Parque Viana ganha nova ciclofaixa

A Secretaria de Obras de Barueri está construindo uma nova ciclovia e ciclofaixa que interliga a Aldeia com Parque Viana, Jardim Maria Helena e Jardim Paulista, no Votupoca. Com aproximadamente 3.300 mil metros de extensão, o projeto está previsto para ser entregue no mês que vem.

A implantação da ciclovia e ciclofaixa envolve faixas no sentido duplo, trechos com largura de 2,70 metros e 2,15 metros. O percurso total estende-se da estação Antônio João de trens metropolitanos (Linha 8 – Diamante), na Aldeia de Barueri, até a rotatória entre a estrada dos Pinheiros e avenida Aníbal Correia, no Parque Viana.

Depois de pronta, as pistas da ciclovia e ciclofaixa terão sinalização de solo específica, conforme projeto executado pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semurb) seguindo as normas do Contran (Conselho Nacional de Trânsito).

A nova obra em execução fará interligação com dois outros trechos de ciclovias e ciclofaixas já existentes na cidade: um que liga a Ponte Akira Hashimoto até a estação de trens Antônio João e outro que chegará ao Parque Linear, entre a avenida Pastor Sebastião Davino dos Reis e o Rio Tietê, na Vila Porto.