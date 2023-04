Trem da Viamobilidade apresenta falha novamente hoje (26) na Linha 8-Diamante

Um trem da Viamobilidade apresentou defeito hoje (26) a cerca de 50 metros da Estação Júlio Prestes, um dos extremos da Linha 8-Diamante.

Dessa vez, segundo a concessionária, a falha aconteceu no sistema de tração entre 11h28 e 12h06.

Os passageiros ficaram todo o tempo “presos” dentro da composição aguardando uma solução dos funcionários da concessionária. Brigadistas foram vistos correndo com escadas em direção ao trem.

Ainda de acordo com a Viamobilidade, a equipe de manutenção atuou para partida e liberação do trem na via e então os vagões conseguiram vencer os poucos metros que faltavam para a estação e os passageiros puderam desembarcar na plataforma de Júlio Prestes.

O trem foi recolhido para manutenção.

Somente por volta das 12h30 outro trem conseguiu chegar na estação terminal para fazer a viagem de volta até Itapevi.