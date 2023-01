Os trens da Linha 8-Diamante, que passam por Osasco, Barueri e região, contarão com intervalos maiores neste final de semana. Segundo a ViaMobilidade, a alteração ocorre devido à uma manutenção programada.

publicidade

No sábado (7), das 10h às 19h, os trens vão operar com intervalos de 16 minutos entre as estações Barra Funda e Júlio Prestes. Já no domingo (8), no mesmo trecho, os intervalos serão de 20 minutos das 8h às 19h.

publicidade