Trens da linha 8 voltam a circular entre Carapicuíba e Itapevi com intervalos maiores

Após ter sido paralisada por conta de uma falha elétrica, a circulação de trens da Linha 8-Diamante no trecho entre as estações Carapicuíba e Itapevi foi retomada com maiores intervalos, no início da noite desta quinta-feira (27). A informação foi atualizada por volta das 19h26, pela ViaMobilidade, concessionária que administra a linha.

Mais cedo, o problema gerou tumulto e superlotação em frente à estação Carapicuíba. Em vídeos que circulam nas redes sociais durante a tarde é possível ver passageiros irritados e reclamando da demora na chegada de ônibus da operação PAESE.

Linha 9-Esmeralda

Também hoje, falhas elétricas ocorridas na região da Vila Olímpia afetou a operação da Linha 9-Esmeralda, que liga Osasco à zona sul da Capital. Os trens estão circulando com maiores intervalos.

Ônibus da operação PAESE foram acionados para reforçar o atendimento aos passageiros entre as estações Santo Amaro e Pinheiros, de acordo com a concessionária.

Esse é o segundo problema registrado na Linha 9 nesta semana. Ontem, um trem falhou e afetou a circulação dos trens em toda a extensão da linha.