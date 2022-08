Trens da Linha 9-Esmeralda, que passa por Osasco, terão intervalos maiores neste final de semana

Neste sábado (20) e domingo (21), a Linha 9-Esmeralda, da ViaMobilidade, que passa por Osasco, terá sua programação alterada. De acordo com a companhia, o motivo será a realização de mais uma etapa de manutenção programada que impactará a operação dos trens das 15h às 22h.

publicidade

O intervalo será de 10 minutos entre as estações Osasco e Jurubatuba. Entre as estações Jurubatuba e Bruno Covas-Mendes-Vila Natal, o intervalo dos trens será de 20 minutos, também das 15h às 22h.

No domingo, das 7h às 18h, os trens terão intervalo de 10 minutos entre as estações Osasco e Jurubatuba. Das 15h às 22h, o intervalo será de 20 minutos entre as estações Jurubatuba e Bruno Covas-Mendes-Vila Natal.

publicidade