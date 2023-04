Trens da Viamobilidade têm manutenção programada para essa semana

De hoje (3) até sexta-feira (7), os trens da Viamobilidade (linha 8-Diamante) vão passar por manutenção programada, o que vai alterar o intervalo entre as composições.

A linha 8-Diamante terá intervalo de 16 minutos entre as estações Julio Prestes e Barra Funda das 9h30 e 15h30.

No trecho entre Barueri e Itapevi, haverá intervalo de 20 minutos entre os trens das 23h à meia-noite.

A concessionária, que adminstra a Linha 8-Diamante e a Linha 9-Esmeralda enfrenta uma ação do Ministério Público que pede a extinção do contrato de concessão devido aos constantes problemas na operação, como o que ocorreu no dia 30 com o descarrilamento de composições.