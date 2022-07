Três bandidos armados tentam roubar caminhão do Mercado Livre em Cotia e...

Três indivíduos foram detidos pelo Grupamento de Motocicletas da Guarda Civil de Cotia durante tentativa de roubo a caminhão de entregas do Mercado Livre, na Granja Viana, nesta quinta-feira (30).

publicidade

Os suspeitos estavam armados com um revólver calibre 32 no momento em que foram surpreendidos pela equipe. Eles foram presos e encaminhados ao 2° DP de Cotia, onde o caso foi registrado como roubo. As motocicletas utilizadas na ação criminosa foram apreendidas.