Três homens da mesma família morrem afogados em poço em Itapevi

Uma das vítimas havia descido no poço para arrumar uma bomba de água

Três homens morreram afogados no poço de um sítio em Itapevi, na tarde desta quinta-feira (28). O sítio está localizado na Estrada do Sabiá, no bairro Amador Bueno.

De acordo com informações do “Itapevi Agora”, uma das vítimas havia descido no poço para arrumar uma bomba de água e teria desmaiado ao inalar gases tóxicos.

Como o rapaz demorou para retornar, o irmão dele que trabalhava como ajudante, entrou no poço e também desmaiou. A situação se repetiu com o terceiro homem, que era cunhado das vítimas.

Desacordados por terem inalado os gases, os três morreram afogados. Os corpos foram retirados do poço pelo Corpo de Bombeiros, que deslocou três viaturas para atender a ocorrência. O local foi preservado e passará por perícia.

Atualizando a ocorrência das 15h20 ( Vit caiu em poço artesiano ) Estrada do Sabiá, 480 – 3 vtrs, pelo local 3 vítimas, masculinos, adultos, infelizmente em óbito evidente atestado pelo médico do SAMU avançado #193R. — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) January 28, 2021