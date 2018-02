Três indivíduos são presos no Jardim Veloso por elaboração de documentos falsos

No dia 10, a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), aprendeu três indivíduos portando diversos documentos falsos, na Avenida Sarah Veloso, no Jardim Veloso, em Osasco.

A equipe de policiais foi solicitada via Central de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atender uma denúncia anônima de três indivíduos suspeitos no interior de um apartamento. Os policiais foram até o local e, ao entrarem em contato com o morador e entrar na residência, foram encontrados vários objetos para a elaboração de documentos falsos.

Ao fazer o patrulhamento no local também, os policiais também encontraram um saco de lixo contendo vários documentos com suspeita de autenticidade. Os três indivíduos foram detidos no local e encaminhados ao Distrito Policial. Também foram apreendidas várias cédulas de identidade, folhas de cheque, notebooks, máquinas de cartões, espelhos de CNH em branco, dentre outros objetos.

Os indivíduos foram conduzidos ao 2º Distrito Policial. A ocorrência foi apresentada à autoridade de plantão que elaborou o Boletim de Ocorrência de flagrante por Recepção Dolosa. Os três indivíduos permaneceram à disposição da justiça.