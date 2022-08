Três jovens são executados a tiros em frente a bar em Jandira

Três pessoas morreram após serem atingidas por disparos em frente a um bar, no Jardim Gabriela, em Jandira. Crime ocorreu na noite de sexta-feira (29), na rua Gabriela Ribeiro da Silva.

publicidade

As vítimas estavam conversando em frente ao estabelecimento quando um carro se aproximou. Sem sair do veículo, um atirador começou a disparar na direção dos jovens. As informações são do portal R7.

Mais de 20 disparos foram efetuados contra as vítimas, que morreram no local. O atirador fugiu sem levar nada, e ainda não foi identificado.

publicidade

A Polícia Militar foi acionada e preservou o local, que passou por perícia. Ainda não há informações sobre o que poderia te motivado o crime.

O caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Jandira, onde as equipes prosseguem com as investigações e buscam, por meio de câmeras de monitoramento, localizar e prender o autor do crime.