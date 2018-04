Três são detidos após roubo de carro no Jardim Conceição

A Polícia Militar, por meio do 14º Batalhão, realizou, na noite de sexta-feira, 13, na rua Celso Daniel, Jardim Conceição, Osasco, a prisão de três indivíduos após o roubo de um veículo. Apenas um deles é maior de idade. Ele foi indiciado também por corrupção de menores.

Segundo a PM, durante patrulhamento a equipe de policiais avistou três indivíduos em atitudes suspeitas transitando pela via. Eles possuíam as características correspondentes aos assaltantes que haviam roubado há poucos minutos um Renaut Scenic, conforme informado via COPOM.

Foi então realizada a abordagem, na qual foram localizados com os infratores um simulacro de arma de fogo utilizado no roubo, celulares pertencentes às vítimas e a quantia de R$ 74 em dinheiro.

Os suspeitos informaram a localização do veículo que havia sido roubado e ele foi recuperado pelos policiais.

O caso foi registrado no 5º DP.