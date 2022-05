Três são flagrados passeando em carro roubado em Osasco e acabam detidos

Dois homens e uma mulher foram detidos pela Polícia Militar após serem flagrados dentro de um veículo roubado, em Osasco. Caso aconteceu na última quinta-feira (26).

Policiais do 14° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano estavam em patrulhamento pela Estrada Ariam, no Industrial Anhanguera, quando visualizaram um veículo modelo Renault/Kiwd trafegando pela via no contra fluxo.

Ao perceberem a presença dos policiais, os indivíduos fugiram pelas vias do bairro. Após um breve acompanhamento, o trio foi alcançado e abordado. Na revista pessoal aos ocupantes, nada foi encontrado.

Durante a vistoria ao veículo, os policiais encontraram pertences da dona do carro. Foi constatado que o automóvel foi roubado na última terça-feira (24).

Os indivíduos, bem como o veículo, foram conduzidos ao 5º Distrito Policial de Osasco, onde o caso foi registrado.