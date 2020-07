Três são presos por esquema de desvio de combustível em Osasco

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam, nesta quarta-feira (8), três bandidos acusados de participação em um esquema de desvio de combustível, em Osasco. As prisões aconteceram em um posto na região do Jardim Piratininga.

De acordo com a Polícia Civil, equipes da 1ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat) surpreenderam os suspeitos em um posto de combustíveis, na rua Francisco Diogo de Assis Vasconcelos, no momento que descarregavam mil litros de óleo diesel, adquiridos de forma ilícita.

A substância, que deveria ter sido entregue à empresa vítima, havia ficado retida em tanques de um caminhão do tipo bitrem (composto por um cavalo trator e dois semirreboques-tanque) com o uso de um equipamento clandestino instalado em seu interior.

Dois funcionários do posto foram indiciados por receptação e o motorista do caminhão por furto. Além do veículo, outros três conjuntos automotivos tipo bitrem foram apreendidos e passarão por perícia para constatação de eventuais irregularidades.