Trevo de Alphaville passa por interdições para obras neste feriado

A CCR ViaOeste fará interdições no Trevo de Alphaville, em Barueri, neste feriado para implantação de redes de captação de águas pluviais.

O período foi escolhido considerando a diminuição do número de veículos médios diários na região para execução das obras.

Os serviços foram divididos em duas etapas. A primeira consiste no isolamento da alça de acesso da Alameda Rio Negro para a pista Marginal Leste (sentido capital) direcionando o acesso para a Rodovia Castello Branco pela alça que conecta a rodovia via Estrada da Aldeinha. Esta etapa está prevista para ser executada a partir de quinta-feira (2), das 6h até às 00h do dia 3.

A segunda etapa será executada no sábado (4), das 00h01 até às 4h do dia 5, quando será feita a liberação parcial da alça de acesso da Alameda Rio Negro para a Marginal Leste (sentido capital) mantendo o fluxo em duas faixas de rolamento e a alça de acesso para Marginal Leste pela Estrada da Aldeinha com estreitamento lateral.

As obras fazem parte da ampliação das vias marginais da Rodovia Castello Branco.

