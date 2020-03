Tributo a Almir Guineto é atração no Sesc Osasco

Na próxima sexta-feira, 13 de março, às 20h30, o Sesc Osasco recebe a homenagem ao sambista Almir Guineto com o cantor e compositor João Pedro e a banda Fruto do Nosso Suor. Os ingressos custam de R$ 9 a R$ 30.

Almir Guineto foi um compositor e sambista brasileiro que, no final da década de 1970, fundou o grupo Fundo de Quintal. Ele ainda inovou o samba ao introduzir o banjo adaptado com o cavaquinho, além de ser considerado um dos maiores representantes do samba raiz. O sambista morreu em 2017, aos 70 anos.

João Pedro e Almir Guineto se conheceram no Rio de Janeiro, ainda no começo de carreira de ambos. A amizade entre os dois perpetuou durante o tempo e após um ano da perda de Almir, João criou o projeto em sua homenagem, querendo também reafirmar a importância do samba na cultura popular brasileira.

João Pedro é cantor, compositor e percussionista carioca, que iniciou suas apresentações como ritmista da escola de samba União da Ilha do Governador. Trabalhou com renomados artistas da MPB, entre eles Luiz Gonzaga e Leci Brandão.

Os ingressos variam de R$ 30 a R$ 9. A apresentação faz parte do projeto do Sesc Osasco “No Balancê”, que mescla sonoridades e ritmos dançantes da música popular.

A composição completa do show é formada por João Pedro (voz), Emerson Rabelo (percussão), Thiago Machado (pandeiro), Luís Fernando Ribeiro (cavaco), Paulo Carvalho (violão 7 cordas), Gean Paulo da Silva (percussão) e Valquer Guimarães (banjo).

Baluarte do Samba: Tributo a Almir Guineto no Sesc Osasco

Sexta, 13/03, às 20h30 // Tenda 1 I 14 anos // Ingressos: R$30 (inteira), R$15 (meia) e R$9 (credencial plena), à venda no site ou nas bilheterias do Sesc // Sesc Osasco: Avenida Sport Club Corinthians Paulista, 1.300 // Mais informações: (11) 3184-0901