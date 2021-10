Tributo Abba The Music é atração em Osasco neste sábado (2)

O tributo Abba The Music é atração em Osasco na noite deste sábado (2), a partir das 21h, no Teatro Aspro, na Vila dos Remédios. O show conta com figurinos especiais, interpretações marcantes e uma avalanche de emoções para os amantes do fenômeno sueco.

Em The Music, o público é convidado a fazer uma viagem no tempo, dançar e cantar clássicos como Dancings Queen, Mamma Mia e Waterloo.

Os ingressos custam a partir de R$ 40 e podem ser adquiridos através do site Mega Bilheteria ou presencialmente, na loja S.O Fábrica, na rua José Cianciurulo, 95, Centro de Osasco.

O Teatro Aspro está localizado na Rua: Joaquim Dias 22, Vila dos Remédios, Osasco.