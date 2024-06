Tributos ao Queen agitam a região neste sábado com shows em Osasco e Barueri

Os fãs do Queen na região têm motivos de sobra para comemorar neste sábado, 29 de junho. Duas atrações prestando tributo à lendária banda britânica prometem agitar a noite em Osasco e Barueri, oferecendo uma experiência musical única para os admiradores do grupo liderado por Freddie Mercury.

Em Osasco, o Teatro Aspro será palco do espetáculo “QUEEN TRIBUTO – Bohemian Rock” a partir das 21h. A banda Bohemian Rock, conhecida por sua fidelidade aos detalhes, propõe reviver os momentos gloriosos do Queen com um show que promete surpreender até os fãs mais exigentes.

Liderada por Luizinho Caldeira nos vocais, a Bohemian Rock se destaca pela atenção aos mínimos detalhes. Desde figurinos idênticos aos usados em shows icônicos até equipamentos que reproduzem fielmente os timbres originais, o grupo proporciona uma verdadeira imersão no universo Queen.

O repertório abrange todas as fases da carreira da banda, incluindo clássicos como “Bohemian Rhapsody”, “We Are The Champions” e “Don’t Stop Me Now”. Desde sua fundação em 2019, a Bohemian Rock já realizou mais de 500 apresentações em 13 estados brasileiros.

Os ingressos para a apresentação de Osasco estão à venda na plataforma Bilheteria Express.

Simultaneamente, em Barueri, o Centro de Eventos da cidade recebe o espetáculo “Queen Music Tribute” às 20h. Este show propõe uma viagem pela carreira do Queen em sua formação clássica, abrangendo o período de 1971 a 1991. Os ingressos para a apresentação de Barueri também estão à venda na plataforma Bilheteria Express.