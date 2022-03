Tributos estaduais repassados a Santana de Parnaíba superam R$ 320 milhões

O valor dos tributos estaduais repassados ao município de Santana de Parnaíba, em 2021 e nos primeiros meses de 2022, supera os R$ 320 milhões.

Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios (IPM) definido para cada cidade.

Esse montante refere-se à parte que Santana de Parnaíba tem direito do valor cobrado do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores), IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), entre outros.

Veja os valores dos repasses feitos ao município referentes ao ICMS, ao IPVA, ao Imposto sobre Produtos Industrializados para Exportação, entre outros:

Santana de Parnaíba

2021 – R$ 240.363.577,21 //

2022 – R$ 80.619.008,28 //

Total: R$ 320.982.585,49 //