Tricampeão de supino, atleta de Osasco vai em busca do Pan-americano

Aos 37 anos, o osasquense Adriano Mutante, representante do Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel) da Prefeitura de Osasco, está se preparando para o Pan-Americano de Brench Press (Supino), que será realizado no dia (10), em Praia Grande, no litoral paulista.

Recentemente Adriano foi tricampeão da modalidade Bench Press no Campeonato Brasileiro de Bench Press (categoria Supino Raw), também realizado no litoral de São Paulo. Na ocasião, o atleta competiu com dois outros atletas na categoria de 110 kg a 125 kg, conquistando medalha de ouro.

Adriano Mutante cumpriu a promessa feita antes do campeonato de que seria campeão mesmo lesionado e de muletas. “Ainda estou na fisioterapia me recuperando, mas nunca deixei de treinar. Os objetivos são grandes e os esforços também, porque quero chegar ao mundial”, disse Adriano.

No currículo do atleta, além do tricampeonato Brasileiro de Bench Press, há os títulos de tricampeão paulista conquistado no início deste ano, após levantar 220 quilos, trinta a mais que seu adversário e 2º maior atleta coeficiente de Bench Press, ou seja, consegue levantar mais que o próprio peso corporal.

Adriano pesa atualmente 112 kg e conseguiu levantar 220 quilos. Em 2021, foi eleito o melhor atleta Bench Press pela Federação GPC Brasil. “É surpreendente a capacidade do atleta em se superar. Ficaremos torcendo por mais um título”, disse o secretário de Esportes de Osasco, Rodolfo Rodrigues Cara.