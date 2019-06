Trio invade concessionária na Autonomistas à noite para furtar equipamentos de veículos e é preso

Policiais militares do 14º Batalhão prenderam, na noite desta terça-feira (11), três bandidos que invadiram uma concessionária na Avenida dos Autonomistas, no Centro de Osasco, para furtar equipamentos dos veículos do interior da loja.

Os policiais foram acionados por volta das 23h10 para averiguar um possível furto em andamento na concessionária.

No local, de acordo com a PM, os policiais se depararam com três indivíduos, sendo que dois deles estavam no interior da loja tentando furtar os equipamentos dos veículos, e o outro foi abordado em frente ao local, na via pública. Os três foram detidos.

A ocorrência foi registrada no 5º DP.

