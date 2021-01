Troca de Calçada: lançado hoje, novo hit de Marília Mendonça emociona e entra nos Trending Topics do Twitter

Disponível em todas as plataformas digitais, a canção fala sobre as dificuldades da vida de uma garota de programa

A sertaneja Marília Mendonça lançou nesta sexta-feira (29) seu novo hit, “Troca de Calçada”.

Disponível em todas as plataformas digitais, a canção fala sobre as dificuldades da vida de uma garota de programa e entrou nos Trending Topics, os assuntos mais comentados do momento, no Twitter.

Assista ao novo clipe de Marília Mendonça, “Troca de Calçada”:

Confira algumas reações na internet:

MEU DEUSSSSSSSSSSSSSSS EU TÔ ASSSIMMMMMMMM IEISJESJSJSJJSJSJAJAJS TUDO P MIM #TrocaDeCalcada pic.twitter.com/nBgCXay3Qb — brunna TROCA DE CALÇADA (@meuvivermmm) January 29, 2021

o twitter ouvindo a nova música da Marília Mendonça #TrocaDeCalcada pic.twitter.com/wYdifQAgdw — LUÍS | 🐂 (@fasMMgoias) January 29, 2021

lançamento de #TrocaDeCalcada nas casas do brasil pic.twitter.com/CzsBF20gdG — marilia TROCA DE CALCADA (@MariliaMReal) January 29, 2021