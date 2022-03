Troca de tiros acaba com bandido morto e dois feridos na Raposo

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia trocou tiros com suspeitos que estavam dentro de veículo e não obedeceram ordem de parada, na altura do Km 25 da rodovia Raposo Tavares, sentido interior. Um indivíduo morreu e dois ficaram feridos, na manhã desta quarta-feira (23).

Os ocupantes do veículo seguiam no sentido interior e dispararam na direção da GCM de Cotia, que revidou e atingiu os três suspeitos. Um deles morreu no local e os outros dois ficaram feridos e foram socorridos.

Com os suspeitos, foram encontrados celulares e três armas de fogo, sendo uma de calibre 45, outra de 380 e outra ponto 40. Os três criminosos já possuem passagem pela polícia e estavam utilizando um veículo furto de roubo.

O caso foi registrado na Delegacia de Cotia. A ocorrência gerou transtorno para quem precisou transitar pela rodovia no sentido interior nesta quarta-feira. Duas faixas chegaram a ser interditadas.

Mais cedo, o outro lado da Raposo Tavares, sentido capital, também apresentou congestionamento após um acidente ocorrido por volta das 4h. Um pedestre foi atropelado e morreu, na altura do Km 17.