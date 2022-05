Tulipa Ruiz canta em Barueri nesse domingo (29)

O projeto Cultura no Parque, da Prefeitura de Barueri, apresenta neste domingo (29) a cantora e compositora Tulipa Ruiz, que vai se apresentar com a sua banda Pipoco das Galáxias.

Tulipa Ruiz, que também é ilustradora e estilista, é vencedora do Grammy Latino e já se apresentou em festivais do mundo todo, como no Rock in Rio e no Montreux Jazz Festival. As canções “Efêmera” e “Banho” são alguns dos seus sucessos.

Barueri, vai ser palco do Bosque, no Parque Municipal Dom José (Rua Ângela Mirella, 500, Jardim Barueri) às 11h, com entrada gratuita.

