Turismo em Osasco é tema de encontro nesta segunda-feira (27)

Nesta segunda-feira (27) é comemorado o Dia Mundial do Turismo. Para celebrar a data, o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) de Osasco realizará um evento com o tema “Osasco tem Turismo?”.

publicidade

O encontro acontece a partir das 15h, no auditório do Senac Osasco, presencialmente restrito para convidados. Os interessados podem acompanhar transmissão ao vivo no perfil do CUMTUR no Instagram (@comturosasco).

Marcelo Borborema, secretário adjunto do COMTUR e conselheiro da Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO) é responsável pela organização do evento. Ele considera que o turismo de negócios é uma indústria que gera muito enriquecimento à cidade, aquece a economia e expõe o município como um grande polo de desenvolvimento.

publicidade

“O turismo em Osasco sempre foi presente, principalmente o turismo de negócios. Agora, com empresas de grande porte chegando, temos a oportunidade de expandir esse setor. Os hotéis têm toda estrutura para receber esses executivos e funcionários, além de movimentar a economia no setor do turismo, acaba movimentando também os shoppings, restaurantes e comércios em geral”, pontua Borborema.

Além de Marcelo Borborema, estarão presentes o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Hamilton Sant`Anna, responsável pelo Departamento de Turismo na cidade.

publicidade

Durante o dia será realizado um debate sobre o turismo no município, com a presença de Lilian Goldner, Presidente do COMTUR; Ivani de Oliveira, Turismóloga e Gerente do Departamento de Turismo da Prefeitura de Osasco e Shirley Damy, Guia de Turismo e uma apresentação cultural reforçando a vocação de Osasco para o Turismo Cultural.

EM 2022// Osasco sediará 1ª Feira de Turismo de Negócios da região