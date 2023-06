Turma de agentes de desenvolvimento socioambiental recebe certificado em Barueri

A Prefeitura de Barueri formou a segunda turma do curso Agente de Desenvolvimento Socioambiental, que é gratuito e oferecido em parceria com a Fundação Instituto de Educação de Barueri (Fieb Tech). A solenidade com entrega de certificados foi realizada na última quinta-feira (22), no Jardim São Pedro.

O curso foi ministrado entre março e junho (90 dias), com carga horária de 165h. É aberto a toda população, seja moradores da cidade ou não. A próxima turma está prevista para o começo do mês de agosto deste ano e as inscrições devem ser abertas no mês de julho.

“O agente ambiental atua mapeando problemas socioambientais, contribui para a melhora na gestão ambiental no aspecto urbano, além de criar e gerenciar com diversos projetos a realização e o monitoramento de intervenções em favor do meio ambiente”, explica a administração municipal.

O curso é reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação) e abre oportunidade excepcional para quem pretende trabalhar na área. “É um curso bacana para pessoas que vão ajudar a melhorar a nossa parte ambiental. São sementinhas que estão brotando para que façam um meio ambiente melhor para Barueri e para o mundo”, destacou o secretário Marco Antônio de Oliveira (Bidu).