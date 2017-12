TV portuguesa acusa Edir Macedo e Igreja Universal de tráfico internacional de crianças

Da Revista Fórum

Vai ao ar na próxima sexta-feira (15), pelo canal português TVI, uma série de reportagens, intitulada “O Segredo dos Deuses”, sobre um suposto esquema de tráfico de crianças executado pela Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), fundada e presidida pelo bispo brasileiro Edir Macedo.

De acordo com a emissora portuguesa, a reportagem é fruto de uma investigação de sete meses com dez mil documentos e 40 processos consultados, sobre uma rede internacional de tráfico de crianças criada pela igreja de Macedo através do Lar Universal, abrigo para crianças carentes mantido pela IURD em Lisboa nos anos 90.

ASSISTA AQUI A CHAMADA OFICIAL PARA A REPORTAGEM

O lugar, supostamente, recebia crianças de famílias pobres e as destinava a bispos da Universal de maneira ilegal.

Dois netos de Edir Macedo, inclusive, teriam sido roubados neste esquema, segundo a reportagem.

A matéria da TVI conta com depoimentos de mães que, 20 anos após o roubo dos filhos, resolveram se pronunciar pela primeira vez sobre o caso.

