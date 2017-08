“Uber dos cosméticos” chega a Osasco

O Lilibox, primeiro aplicativo multimarcas do Brasil que atua como intermediário entre o consumidor e consultoras de cosméticos, começa a operar em Osasco. A ideia inédita dos sócios Rafael Luciano (formado em Marketing/Gestão de Negócios) e Guilherme Pallaoro (formado em Ciências Contábeis/Gestão Financeira) é aproximar o cliente final de consultoras de cosméticos, sem interação humana e com pronta entrega efetuada no mesmo dia da compra.

Tudo isso com a vantagem da inexistência do estoque, o que barateia o processo e acarreta nos mesmos preços aplicados pelo catálogo vigente da marca.

A proposta está em consonância com o comportamento atual do consumo de produtos de beleza: o Brasil é o terceiro maior mercado mundial, atrás da China e dos Estados Unidos.

E a expectativa é que o setor aumente o faturamento, conforme pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec), que aponta um crescimento no setor de beleza e higiene e mostra que o brasileiro destina 2% do seu orçamento a este tipo de produto.

A plataforma traz sete marcas como carro chefe – O Boticário, Natura, Mary Kay, Avon, Eudora, Korres e Racco –, mas tem a meta de ampliar o portfolio e tornar o Lilibox uma grande loja de departamento online, com atuação em 120 cidades brasileiras até 2018, 500 mil pedidos via app até o final de 2018 e o cadastro de 50 mil revendedoras até o mesmo período.

O Lilibox permite ao cliente escolher o produto (tudo que integra o catálogo da marca está espelhado no aplicativo) e a forma de pagamento, seja cartão de crédito via aplicativo ou diretamente à consultora.

É possível escolher também o endereço, data e horário da entrega. O sistema recebe a solicitação do cliente e envia a todas as revendedoras cadastradas – atualmente, já são mais de 6 mil de Norte a Sul do país.

A primeira consultora que atender todos os critérios informados pelo cliente aceita o pedido de compra e realiza a entrega.

O público alvo do Lilibox são consumidores que possuem smartphone, já familiarizados com compras online e com aplicativos que atuam como intermediários – como 99 Táxis, Airbnb, Ifood, Uber.

“Este é um negócio que consegue capilaridade rápida e oferece uma mudança no comportamento de consumo, criando facilidade aos clientes. Da mesma forma, é uma oportunidade de complemento de renda, de remuneração extra e instantânea, em um momento em que o país enfrenta altos índices de desemprego”, fala o sócio Rafael Luciano.

O Lilibox está disponível para download na Google Play, Apple Store e versão Web. Revendedoras interessadas em efetuar o cadastro devem acessar o site www.lilibox.com.br.