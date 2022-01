Uber Eats deixará de fazer entregas de restaurantes

A Uber anunciou, nesta quinta-feira (6), que encerrará as operações do serviço de delivery de restaurantes Uber Eats. A partir de 8 de março, o serviço não estará mais disponível no Brasil.

publicidade

“O serviço de intermediação de entrega de comida continuará disponível até o dia 7 de março”, disse a empresa, em comunicado. “Nosso principal objetivo daqui para frente será oferecer acesso à maior e melhor seleção de supermercados, lojas especializadas, pet shops, floriculturas, lojas de bebidas e outros artigos no aplicativo do Uber Eats”, continuou.

Usuários com créditos no aplicativo poderá utilizá-los até 8 de março. Depois, eles poderão ser transferidos ao Uber Wallet, para serem utilizados em outros serviços da Uber.

publicidade

A companhia afirmou também que expandirá o serviço Uber Direct, que permite a entrega de produtos em alguns minutos, por meio da rede de motoristas e entregadores parceiros da Uber.

Medida foi anunciada um dia após o presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionar projeto de lei que obriga aplicativos de delivery a fornecer auxílios aos entregadores em caso de acidentes de trabalho ou contaminação por covid-19. A sanção do projeto não foi mencionada no comunicado da empresa.