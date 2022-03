Uber Moto chega a Carapicuíba e Barueri

Desde esta segunda-feira (7), os moradores de Carapicuíba e Barueri já podem utilizar mais uma modalidade no aplicativo de mobilidade Uber: o Uber Moto. Na região, o serviço também está presente em Osasco.

A nova categoria possibilita viagens de motocicleta por uma tarifa menor que a do UberX, a modalidade de viagens até então mais popular da plataforma.

Como já acontece em outras categorias, as viagens de Uber Moto garantem checagem de antecedentes dos parceiros, possibilidade de compartilhamento da placa, identificação do condutor e sua localização no mapa em tempo real, entre outros recursos.

Além Carapicuíba e Barueri, desde segunda-feira, o Uber Moto também está operando em Taboão da Serra e em mais oito cidades brasileiras. O serviço chegou ao país em novembro de 2020, inicialmente em Aracaju, e já está presente em mais de 90 municípios brasileiros, entre eles Osasco.

Quem quiser se cadastrar para trabalhar no Uber Moto precisa ter CNH com a observação de atividade remunerada (EAR). Entregadores parceiros que usam motocicleta e já estão cadastrados no Uber Eats podem optar por também fazer viagens de Uber Moto.