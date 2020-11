Uber oferece viagens gratuitas para quem for doar sangue em Osasco e Barueri

A Uber inicia hoje uma nova parceria com a Fundação Pró-Sangue, vinculada à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, para apoiar a manutenção dos estoques dos hemocentros da região metropolitana, em municípios como Osasco e Barueri.

Entre os dias 23 a 28 de novembro, a Uber vai custear a viagem de doadores que queriam se deslocar aos postos de coleta em Osasco, Barueri, Clínicas, Dante Pazzanese, Mandaqui e Stella Maris (Guarulhos). No dia 25/11 é celebrado o Dia Nacional do Doador de Sangue.

De acordo com a Fundação Pró-Sangue, por conta da pandemia de Covid-19 foram registradas fortes quedas nas doações neste ano, impactando no nível das reservas e deixando os estoques em estado crítico. A situação é ainda mais preocupante considerando que as cirurgias eletivas foram retomadas, aumentado a demanda.

A Fundação já emitiu um alerta sobre a necessidade urgente de doações. Atualmente o estoque opera com cerca de 30% das bolsas necessárias para dar atendimento a mais de 100 instituições de saúde da rede pública da região metropolitana.

Os postos de coleta reforçaram medidas de higiene e prevenção ao coronavírus e orientam aos doadores agendar previamente a doação pelo site da Fundação Pró-Sangue.

Após o agendamento, as doações de sangue podem ser feitas nos postos:

Osasco (R. Ari Barroso, 355, Osasco) // Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30; sábados, das 8h às 16h

Barueri (R. Angela Mirella, 354, Barueri) // Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Clínicas (Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155, São Paulo) // Segunda a sexta, das 8h às 18h; sábados, feriados e emendas, das 8 às 17h

Dante Pazzanese (Av. Dr. Dante Pazzanese, 500, São Paulo) // Segunda, terça, quinta e sexta, das 8h às 13h

Mandaqui (R. Voluntários da Pátria, 4227, São Paulo) // Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30

Stella Maris (R. Maria Cândida Pereira, 568, Guarulhos) // Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Confira no site da Fundação os requisitos para fazer a doação de sangue e dúvidas sobre o procedimento.

Além de São Paulo, a campanha de apoio da Uber acontece também em outras sete cidades: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Porto Alegre, Goiânia, Fortaleza e Manaus.

Como ativar o código de desconto:

1. No aplicativo da Uber, selecione a opção “Pagamento”

2. No item “Promoções”, selecione a opção “Adicionar código promocional”

3. Insira o código UBERPROSANGUENOV

4. Por último, clique em “Adicionar”

O código é válido para duas viagens por usuário, tendo um dos postos definido como origem ou destino, com desconto limitado a R$ 20 por viagem e sujeito à disponibilidade. Promoção válida para viagens realizadas entre 23/11/20 e 28/11/20.