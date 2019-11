Uber pode passar a ter integração facilitada com CPTM, Metrô e EMTU

O governo do estado e a Uber realizam na quinta-feira (14), o lançamento de um recurso que trará integração entre os transportes público e privado na região metropolitana de São Paulo.

Ainda não foram informados mais detalhes sobre a parceria e como funcionará o recurso a ser lançado, que pode significar uma integração facilitada entre trens da CPTM, Metrô, ônibus da EMTU e veículos que prestam serviço para a Uber.

Em nota a imprensa, foi informado apenas que o novo recurso a ser lançado visa “facilitar a mobilidade na região metropolitana de São Paulo”.

No lançamento do projeto haverá um anúncio conjunto com representantes do governo do estado e a diretora geral da Uber no Brasil, Claudia Woods.

