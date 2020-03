Uber vai pagar motoristas afetados pelo coronavírus

O aplicativo de transporte Uber vai oferecer auxílio financeiro para os motoristas diagnosticados com o novo coronavírus (covid-19) ou que estejam em quarentena. O valor será pago aos condutores durante 14 dias ou enquanto a conta estiver suspensa no aplicativo.

“Qualquer motorista ou entregador parceiro diagnosticado com o COVID‑19 ou que tiver quarentena solicitada por uma autoridade de saúde pública receberá assistência financeira durante até 14 dias enquanto sua conta estiver suspensa”, diz a Uber.

A empresa vai calcular o valor do auxílio com base nos rendimentos médios dos motoristas durante os últimos seis meses. “Essa política nos permite apoiar de maneira justa tanto as pessoas que usam a plataforma de vez em quando para complementar sua renda, quanto as que confiam principalmente em nossa plataforma para pagar suas contas”.

De acordo com o plicativo, a medida começou a ser implantada em cidades com mais incidências de casos. A partir do dia 6 de abril, a política desenvolvida será efetivada para que os condutores possam usufruir do benefício.

Além do auxílio financeiro aos condutores diagnosticados com o novo coronavírus, a Uber tomou outras medidas para auxiliar na prevenção. Uma delas é a disponibilização de uma equipe para auxiliar as autoridades da saúde pública no plano de resposta contra a doença. “Durante o nosso trabalho com as autoridades, é possível que ocorra a suspensão temporária de contas de usuários ou motoristas parceiros após a confirmação de que contraíram ou foram expostos ao COVID‑19″, informou.

Outra medida anunciada pelo aplicativo é o suporte para manter os carros limpos, priorizando condutores que estiverem nas cidades com mais incidência de casos.

Mias informações podem ser obtidas no site da Uber.