UBS Animal já realizou mais de mil consultas em 4 meses em Santana de Parnaíba

Inaugurada em agosto, a primeira Unidade Básica de Saúde (UBS) Animal de Santana de Parnaíba já realizou mais de mil atendimentos, de acordo com a Prefeitura.

publicidade

A UBS Animal fica na rua Eugênio Teani, 244, Jardim Benoá. Nos primeiros quatro meses, já foram realizados 1.179 atendimentos e 106 animais já foram adotados, segundo o último levantamento divulgado pela Prefeitura.

Os animais resgatados recebem todos os procedimentos médicos necessários e ficam na UBS Animal para adoção. Para evitar o abandono, os animais recebem uma coleira que contém todas as informações e pode ser acessado por qualquer celular.

publicidade

Além disso, são implantados nos animais um microchip que visa contribuir na redução de abandonos na cidade, já que, no chip, também constam as informações do seu dono.

Com 360 metros quadrados de área construída, a unidade é formada por consultório, sala de medicação e emergência, local para banho e tosa , espaço para adoção de cães e gatos e eventos sobre educação ambiental, além de ambientes abertos e fechados para os animais que estão sobre os cuidados da prefeitura.

publicidade

A UBS também possui uma unidade móvel, que faz o atendimento home care e recupera os animais abandonados pelas ruas da cidade.