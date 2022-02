UBS do Boa Vista, em Barueri, será reconstruída e deve ganhar 3 elevadores

A Unidade Básica de Saúde (UBS), Benedito de Oliveira Crudo, localizada na Vila Boa Vista, em Barueri, será reconstruída. Com isso, os atendimentos passam a ocorrer, temporariamente, no pavimento do Centro de Especialidades, no Centro.

publicidade

O projeto, que será executado pela Secretaria de Obras de Barueri, prevê uma área de construção de 1.773,37m², distribuídos em três pavimentos. Haverá 10 consultórios médicos (dois para odontologia, três para ginecologia e obstetrícia e cinco para clínica geral e pediatria).

Haverá também espaços específicos para vacina, inalação, curativo, medicação, reidratação, coleta, farmácia, serviço social, acolhimento, grupos e núcleos, além de administração, reunião, recepção e sala de espera.

publicidade

De acordo com a administração municipal, a nova unidade contará ainda com três elevadores, inclusive com capacidade para transportar macas e, no pavimento inferior, estacionamento para funcionários e abrigo para gases.

Inaugurada em abril de 1994, a UBS do Boa Vista atende uma média de 7.700 pessoas mensalmente. O equipamento oferece serviços em clínica geral, ginecologia e obstetrícia, enfermagem, pediatria, odontologia, psicologia, além da farmácia e do serviço social.

publicidade

“É uma UBS com grande fluxo de usuários e, com 28 anos de existência, estava precisando de muitas melhorias. Reconstruí-la é a melhor forma de oferecer à população dessa região o conforto e a segurança que merecem quando estão cuidando de sua saúde”, diz o secretário de Obras, Beto Piteri.

Os pacientes da UBS do Boa Vista que tiverem consultas marcadas ou precisarem de algum atendimento, devem dirigir-se à rua Benedita Guerra Zendron, 225, na Vila São João, no Centro de Barueri. A unidade está no primeiro andar do Centro de Especialidades e irá atender das 7h às 19h.