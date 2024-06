UBS do Novo Osasco terá Pronto Atendimento 24 horas após ampliação

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Maria Girade Cury, localizada no Novo Osasco, passará por uma ampla reforma que transformará o local em uma unidade mista, com Pronto Atendimento (PA) 24 horas.

publicidade

As obras de modernização, adequação e ampliação do espaço foram oficialmente lançadas na manhã desta segunda-feira (17) pelo prefeito Rogério Lins.

Durante o dia, de segunda a sexta-feira, a unidade continuará funcionando como UBS. Já das 19h às 7h, incluindo finais de semana e feriados, o local atenderá como PA 24 horas para atendimentos de urgência e emergência.

publicidade

Enquanto as obras estiverem em andamento, os pacientes da região do Novo Osasco serão temporariamente atendidos nas UBS Irmã Águeda Maria Jaime (Olaria do Nino) e Laurinda Rodolfo Rubo (Jardim D’Abril).

O prefeito Rogério Lins destacou a importância da revitalização para melhorar o atendimento à comunidade local. “Vamos retomar e reconquistar o atendimento de urgência e emergência 24 horas no Novo Osasco”, afirmou.