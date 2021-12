UBS do Reginalice, em Barueri, passará por reforma

A Unidade Básica de Saúde (UBS) João de Siqueira, situado no Jardim Reginalice, em Barueri, será reformada a partir do dia 10 de janeiro. Com isso, os atendimentos serão transferidos provisoriamente para o Ginásio de Esportes Francisco Pedro Cesar, que fica na rua Mar Negro, 155.

publicidade

Já o atendimento odontológico da UBS acontecerá, também até a conclusão da reforma, na EMEIEF Professor Enéias Raimundo da Silva, situada na Estrada Doutor Cícero Borges de Morais, 2371, Vila Universal.

Ao longo deste ano, a Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Obras, reformou as Unidades Básicas de Saúde da cidade, com objetivo de oferecer conforto e qualidade no atendimento para população.

publicidade

PROGRAMA CENTRO-DIA// Barueri oferece oficina de música para pessoas com deficiência