UBSs de Barueri abrem vagas para consultas aos finais de semana mediante agendamento

A Secretaria de Saúde de Barueri, por meio da Coordenadoria de Atenção Básica à Saúde (Cabs), disponibilizou cerca de 2 mil vagas para consultas de clínica geral, ginecologia e pediatria nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) aos finais de semana.

“Nós sentimos a necessidade de ofertar mais consultas aos munícipes. Por conta da pandemia que estamos vivendo desde o ano passado, algumas consultas ficaram prejudicadas por conta do atendimento à covid-19 na Unidade Básica, então resolvemos adiantar um quantitativo de consultas aos finais de semana para que os munícipes fossem atendidos a contento”, explica Regiane Bogusiak Vidic, da Cabs.

A primeira ação ocorreu neste fim de semana, dias 10 e 11, quando as UBSs Armando Gonçalves de Freitas (Parque Imperial), Hélio Berzaghi (Jardim Paulista) e Pedro Izzo (Jardim Esperança) abriram as portas aos pacientes agendados. Nos primeiros dois dias foram abertas 1.031 consultas, das quais 792 ocorreram. Além do atendimento médico, houve também coleta de exames laboratoriais e de Papanicolau.

No sábado (10), quando foi aberta a UBS do Parque Imperial, foram ofertadas um total de 300 vagas. Dessas, 206 foram preenchidas, resultando em um aproveitamento de 68,67%. Já no domingo, as três unidades abriram, ofertando juntas um total de 731 vagas.

Para o próximo final de semana, dias 17 e 18, serão disponibilizadas outras 918 vagas, aproximadamente também para clínica geral, ginecologia e pediatria . Apesar da quantidade de consultas, os atendimentos estão priorizando todos os protocolos de distanciamento físico e medidas de higiene necessários para conter a contaminação da Covid-19.

Como agendar consultas nas UBSs de Barueri

Quem estiver precisando pode agendar a consulta pessoalmente em qualquer uma das UBSs da cidade, pelo APP Saúde Barueri, disponível para download gratuito nas principais lojas de aplicativos, e também no Portal da Saúde de Barueri.

