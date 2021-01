UBSs de Carapicuíba têm horário ampliado e passam a funcionar das 7h às 19h

A Prefeitura de Carapicuíba anunciou a ampliação do horário das unidades de saúde do município. A partir de segunda-feira, 18, o funcionamento passa a ser das 7h às 19h em todas as Unidades Básicas (UBS) e de Saúde Família (USF).

Outra medida na área é a implantação da classificação de risco para o agendamento de consultas. Para reduzir o tempo de espera por consultas, ocasionado pela pandemia de covid-19, a Secretaria de Saúde de Carapicuíba implanta a classificação de risco em todas as unidades básicas, a partir do dia 18 de janeiro. O paciente que deseja realizar agendamento passará por triagem com enfermeiro e, conforme avaliação do especialista, ele poderá ser priorizado.