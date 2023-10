UBSs de Cotia têm horário de funcionamento ampliado para coleta de Papanicolau

A Secretaria de Saúde de Cotia inicia a Campanha Outubro Rosa, de conscientização e prevenção do câncer de mama. Até o fim do mês algumas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) vão funcionar com horário estendido, até às 20h, para a coleta de Papanicolau.

publicidade

Neste período, também serão intensificados os exames de mamografia. Mulheres com idade entre 40 e 69 anos podem ir à UBS mais próxima para agendar o exame sem pedido médico.

Também haverá uma mobilização no sábado, dia 7 de outubro, para coleta de Papanicolaou (confira a programação abaixo).

publicidade

O Ministério da Saúde preconiza que a coleta de Papanicolaou seja realizada prioritariamente em mulheres com idade entre 25 e 69 anos, mas o exame está disponível para demanda espontânea de mulheres de qualquer idade, sem pedido médico e sem agendamento [consulte as UBSs e os dias da semana abaixo].

Para realizar a coleta do exame, a mulher deve estar há pelo menos dois dias sem relação sexual, não fazer duchas e não usar medicamentos vaginais e anticoncepcionais nas 48 horas anteriores ao exame.

publicidade

“O Outubro Rosa é uma das campanhas de saúde mais conhecidas no mundo. É o momento em que nós, da Saúde, reforçamos os trabalhos que já são realizados o ano todo em busca do diagnóstico precoce, pois quanto antes identificado o câncer, maior a chance de cura”, disse Magno Sauter, Secretário de Saúde de Cotia.

Agendamento de mamografia sem pedido médico nas UBSs de Cotia:

Faixa etária: 40 a 69 anos de idade (Agendamento feito nas UBS. Levar documento de identificação)

publicidade

Coleta de exame de Papanicolau das 17h às 20h

Até o fim do mês, nas seguintes Unidades Básicas de Saúde:

UBS Rio Cotia: Dia 3/10/2023

UBS Arco-Íris: Dia 10/10/2023

UBS Mirizola: Dia 17/10/2023

UBS Caucaia: Dia 24/10/2023

UBS Portão: Dia 31/10/2023

UBS Atalaia: Dias: 2, 6, 9, 16, 20, 23, 27 e 30/10/2023

Coleta de exame de Papanicolau no dia 7/10/2023 – Sábado, das 8h às 14h

UBS: Atalaia, Arco-Íris, Portão, Mirizola, Caucaia, Água Espraiada, Jardim Japão, Assa, Rio Cotia, São Miguel e Caputera.