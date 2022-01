UBSs de Osasco abrem neste domingo (30) para vacinar crianças e adultos

As Unidades Básicas de Saúde de Osasco abrem neste domingo (30) para vacinação contra a covid-19 de crianças e adultos. Ação acontece das 9h às 16h, sem a necessidade de fazer agendamento na Central 156.

No caso de comorbidades, é necessário apresentar exames, receitas, relatórios ou prescrições médicas, um documento de identificação com foto, comprovante de endereço e Cartão do SUS ou CPF.

Para as crianças entre 5 e 11 anos, os responsáveis deverão apresentar CPF ou cartão do SUS, além de fazer o pré-cadastro no site do governo estadual Vacina Já. Para a segunda dose ou dose de reforço é preciso levar a carteirinha de vacinação.

Algumas UBSs farão o atendimento do Dia D da vacinação contra a covid-19 em escolas próximas. Confira as unidades: UBS José Sabino Ferreira, do Jardim Baronesa, atenderá na Creche Rosa Broseghini (Rua Luís Gati, 135); e UBS Vasco da Rocha Leão, do Jardim Veloso, atenderá na Creche Alha Elias Abibe (Rua Amadeu Amaral, 61).