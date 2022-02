UBSs de Osasco abrem neste domingo para vacinar crianças e adultos

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste domingo (6), mais um Dia “D” da vacinação contra a covid-19 para adultos e crianças com e sem comorbidades. A ação acontece das 9h às 16h em todas as Unidades Básicas de Saúde.

Não há necessidade de agendamento, mas sim o cadastro no vacinaja.sp.gov.br. No caso de comorbidades, é necessário apresentar exames, receitas, relatórios ou prescrições médicas, um documento de identificação com foto, comprovante de endereço e Cartão do SUS ou CPF.

Para as crianças entre 5 e 11 anos, os responsáveis deverão apresentar CPF ou cartão do SUS dos pequenos. Já para receber a segunda dose ou dose de reforço é preciso levar a carteirinha de vacinação.

A Prefeitura de Osasco informa ainda que algumas UBSs farão o atendimento do Dia D da vacinação contra a covid-19 em escolas próximas, sendo: UBS José Sabino Ferreira, do Jardim Baronesa, atenderá na Creche Rosa Broseghini (Rua Luís Gati, 135); e UBS Vasco da Rocha Leão, do Jardim Veloso, atenderá na Creche Alha Elias Abibe (Rua Amadeu Amaral, 61).

A vacinação contra a covid-19 das crianças de 5 a 11 anos será realizada apenas nas UBSs aos domingos e não durante a semana. A medida visa evitar expor os pequenos no alto fluxo de atendimento nas unidades. As próximas datas de vacinação das crianças são domingo, dias 6 e 13/2, das 9h às 16h.

SERVIÇO

Dia D de Vacinação contra covid-19 em Osasco

Dias: 6/2 e 13/2 / Horário: 9h às 16h

– Primeira ou segunda dose para pessoas com 12 anos ou mais (adolescentes, adultos e idosos)

– Dose de reforço para pessoas com idade entre 18 ou mais que tomaram a segunda dose há pelo menos quatro meses (em caso de viagem para o exterior, tomar a vacina com intervalo mínimo de 21 dias da última dose).

3ª dose para pessoas imunossuprimidas (intervalo de 28 dias após a última dose) e 4° dose para pessoas imunossuprimidas (intervalo de quatro meses após a última dose).

– Vacina Pfizer é destinada a crianças de 5 a 11 anos com comorbidades

– Vacinas Pfizer para crianças de 5 anos sem comorbidade

– Vacina Coronavac para crianças de 6 a 11 anos sem comorbidades

Mais informações:

Não há necessidade de agendamento para adultos e crianças (livre demanda);

Necessário cadastro no vacinaja.sp.gov.br;

No caso de comorbidades, apresentar exames, receitas, relatórios ou prescrições médicas;

Apresentar um documento de identificação com foto, comprovante de endereço e Cartão do SUS ou CPF (inclusive para crianças de 5 a 11 anos);

Para a segunda dose ou dose de reforço é preciso levar a carteirinha de vacinação;

Menores só poderão receber a vacina se estiverem acompanhados dos pais ou responsáveis.

Confira lista de comorbidades:

Anemia falciforme;

Arritmias cardíacas;

Cardiopatias congênitas;

Cirrose hepática;

Cor pulmonale e hipertensão pulmonar;

Diabetes mellitus;

Doença cerebrovascular;

Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas;

Hipertensão arterial resistente e de artéria estágio 3;

Hipertensão estágio 1 e 2 com lesão e órgão alvo;

HIV;

Imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos);

Insuficiência cardíaca;

Miocardiopatias e Pericardiopatias;

Obesidade mórbida;

Pneumopatias Graves;

Próteses valvares – Dispositivos cardíacos implantados;

Síndrome de Down;

Síndromes coronarianas;

Talassemia;

Transtornos Globais do Desenvolvimento;

Valvopatias