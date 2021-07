UBSs de Osasco abrem neste feriado para vacinação contra covid-19 e gripe

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e os dois Centros de Atenção ao Idoso (CAIs) de Osasco excepcionalmente vão funcionar no feriado desta sexta-feira, 9 de julho, para aplicação de vacinas contra a covid-19 e contra a gripe. As unidades de saúde vão atender das 9h às 16h.

publicidade

Conforme o calendário divulgado pela Prefeitura de Osasco, a partir desta sexta serão vacinadas contra a covid-19 pessoas com 37 anos ou mais. É preciso fazer o pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br e apresentar documento com foto e comprovante de endereço na unidade de saúde no dia da vacinação.

Importante: quem recebeu a vacina contra a covid deve respeitar um intervalo mínimo de 14 dias para receber a da gripe.

publicidade