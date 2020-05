UBSs de Osasco vão fazer teste rápido de coronavírus em pessoas com sintomas a partir de terça (19)

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, anunciou que as Unidades Básicas de Saúde do município vão realizar o teste rápido de coronavírus (covid-19) em pessoas com sintomas da doença a partir de terça-feira (19).

O primeiro lote de testes rápidos será destinado às pessoas que apresentem sintomas da doença, por pelo menos sete dias. “Somente quem tem um quadro sintomático poderá fazer esse exame, ou seja, pessoas que estão com tosse, febre, entre outros sintomas, por pelo menos sete dias”, explicou Lins, durante transmissão ao vivo via Facebook.

Em Osasco, os teste rápidos de coronavírus estavam disponíveis nos hospitais de campanha. No entanto, a partir de terça, todas as UBSS receberão lotes, segundo o prefeito.