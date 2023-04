Último bloco em ponte sobre a Castello Branco é concretado hoje (27) em Osasco

Os trabalhos de concretagem do quinto bloco de sustentação da nova ponte de acesso para a rodovia Castello Branco, em Osasco (altura do km 15+800), foram iniciados hoje (27). A previsão é que a estrutura, a última da base, esteja concluída em 48 horas.

Segundo a Viaoeste, que está executando a obra, serão utilizados nesta etapa cerca de 1.300 metros cúbicos de concreto e 61 toneladas de aço. Mais de 100 profissionais estarão envolvidos diretamente no trabalho.

Ainda de acordo com a concessionária, mais de 1,2 milhão de toneladas de aço e 8 mil metros cúbicos de concreto já foram utilizados na obra, o equivalente a mil caminhões de 8 metros cúbicos.

“A conclusão dos blocos é um avanço importante e os trabalhos entram agora em uma nova fase, em que a ponte realmente começa a ganhar forma e irá avançar sobre o rio Tietê”, enfatiza a coordenadora de Engenharia da ViaOeste, Aline Peçanha.

Também estão em andamento a implantação de 13 aduelas (estrutura em arco) sequenciais sobre o rio, todas elas de forma suspensa para gerar menor impacto no trajeto dos motoristas que utilizam a rodovia e as vias locais.

Os trabalhos estão concentrados na montagem das estruturas metálicas e formas de concretagem que irão compor um tipo de dispositivo móvel que será utilizado na obra. Esse complexo equipamento será içado por uma grua e se movimentará a partir de cada base de concreto, fazendo com que a ponte se estenda sobre o rio, sem necessidade de estruturas de apoio e escoramento no solo ou no leito do rio.

Por meio desse processo construtivo, chamado balanço sucessivo, a concretagem da ponte avançará a partir das bases até que se encontrem no centro para formar uma estrutura única.

O investimento é de R$ 232 milhões e o prazo contratual de 23 meses para execução. A ponte vai ligar a rodovia Castello Branco com a avenida Fuad Auada, a partir da via Marginal Oeste da SP-280.