Último dia da campanha Março Lilás tem vacinação contra o HPV e exame gratuito em Cotia

O Março Lilás de Cotia, mês em que a Prefeitura ofereceu uma programação especial sobre conscientização e combate ao câncer de colo de útero, termina amanhã, 29.

publicidade

Dentro da campanha, são oferecidos exames de Papanicolaou para mulheres de 25 a 64 anos com exame atrasado há 3 anos ou mais, vacinação HPV para adolescentes de 9 a 14 anos, além de palestras educativas nas diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Amanhã, último dia da campanha, será realizada a coleta de Papanicolau, vacinação contra o HPV e palestras das 17h às 19h nas seguintes unidades (sem agendamento):

publicidade

UBS Atalaia – Rua Demétrio Calfat, 300 – Parque Santa Rita de Cassia, Cotia

UBS Arco Iris – Estrada Velha da Olaria, 2400 – Jardim Arco-Iris, Cotia.

publicidade

UBS Portão – Avenida Vasco Massafeli, 605 – Portão, Cotia.

Clínica da Mulher – Rua Topázio, 96 – Jardim Nomura, Cotia.

As coletas regulares de papanicolau na cidade são feitas em todas as UBSs de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com agendamento prévio.