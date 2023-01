Janeiro de despede hoje (31) com mais um dia típico de verão, com calor. Haverá sol com aumento de nuvens logo pela manhã. Temperaturas altas e pancadas de chuva passageira à tarde e à noite.

Veja como ficam os termômetros nessa terça-feira na região.

Osasco

Mínima: 21°C

Máxima: 30°C

Barueri

Mínima: 21°C

Máxima: 30°C

Carapicuíba

Mínima: 20°C

Máxima: 29°C

*Com informações do Climatempo